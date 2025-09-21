ECONOMIE
BBC: Starmer kondigt zondag erkenning Palestijnse staat aan

Samenleving
door anp
zondag, 21 september 2025 om 2:54
anp210925004 1
LONDEN (ANP) - De Britse premier Keir Starmer kondigt volgens omroep BBC zondagmiddag aan dat het Verenigd Koninkrijk de Palestijnse staat erkent. Het VK deelde in juli mee de Palestijnse staat officieel te zullen erkennen als Israël de strijd in Gaza niet zou staken.
Starmer stelde Israël destijds enkele eisen. Het ging onder meer om instemming met een staakt-het-vuren, het streven naar een duurzaam vredesakkoord dat tot een tweestatenoplossing leidt en verbetering van de humanitaire omstandigheden in de Gazastrook.
Britse media schreven tijdens het Amerikaanse staatsbezoek afgelopen week dat Starmer de aankondiging had uitgesteld, om het bezoek van Donald Trump en zijn vrouw Melania niet te verstoren.
