Felle kritiek op nieuwe mediaregels Pentagon

WASHINGTON (ANP) - De restricties die het Amerikaanse ministerie van Defensie gaat opleggen aan journalisten, worden uit uiteenlopende hoeken bekritiseerd. Zo noemde de Republikeinse afgevaardigde Don Bacon de nieuwe regels "zo dom dat ik bijna niet kan geloven dat dit echt is."

De populaire conservatieve activist en influencer James O'Keefe uitte ook kritiek. Op X maant hij zijn volgers de regel niet toe te juichen en onderschrijft hij het recht van journalisten om informatie te vergaren.

Ook uit Democratische hoek klonk felle kritiek. "Censuur door het Pentagon is een schending van de vrijheid die het juist moet verdedigen", aldus afgevaardigde Lloyd Doggett. Congreslid Mary Gay Scanlon haalde op X ook uit. "Het Pentagon heeft niet de leiding over de pers - of over het land. Dat heeft het volk."

Het ministerie van Defensie kondigde vrijdag nieuwe regels aan voor journalisten die perstoegang hebben tot het Pentagon. Zij mogen alleen nog informatie publiceren die is goedgekeurd door het ministerie. Als ze zich daar niet aan houden, kunnen zij hun perskaart kwijtraken.