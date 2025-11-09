BBC verwikkeld in rel over Trump-beelden

LONDEN (ANP/AFP) - In het Verenigd Koninkrijk is ophef ontstaan over de wijze waarop omroep BBC beelden bewerkt zou hebben van de Amerikaanse president Donald Trump. Minister van Cultuur Lisa Nandy noemde de kwestie "zeer ernstig" en ook het Witte Huis heeft al boos gereageerd. De BBC liet weten dat de topman van de omroep maandag een parlementscommissie zal informeren.

De rel draait om beelden van het optreden van Trump op 6 januari 2021. Toen bestormden Trump-aanhangers het parlement nadat hij de verkiezingen had verloren. De omroep wordt er volgens Britse media van beschuldigd dat in een aflevering van Panorama selectief is geknipt en geplakt in uitspraken die de president toen deed. Daarbij zou onder meer zijn weggelaten dat hij opriep tot vreedzaam protest.

Minister Nandy noemde de kritiek ernstig en zei tegen de BBC dat ook serieuze beschuldigingen zijn geuit over "systematische vooringenomenheid". Een Witte Huis-woordvoerster noemde de omroep tegenover The Telegraph "100 procent nepnieuws".