Staatsmedium: Iran staat voor nationale ramp door watertekort

TEHERAN (ANP/DPA) - Iran staat door droogte en een nijpend watertekort voor een nationale ramp. Dit bericht de staatskrant Ettelaat, die melding maakt van het leegraken van meerdere stuwmeren die voor de watervoorziening zijn aangelegd.

Bij Teheran en bij de tweede stad van het land, Mashad, zijn stuwmeren op "een dood niveau". Dat betekent dat er zo weinig water in zit dat ze voor de watervoorziening onbruikbaar zijn.

De minister van Energie heeft gezegd dat de watervoorziening op bepaalde tijden wordt afgesloten. In de metropool Teheran komt er in de avond en nacht geen water meer uit de kraan. Mensen worden opgeroepen water wanneer beschikbaar op te slaan in tanks of badkuipen. President Masoud Pezeshkian heeft zelfs geopperd dat de bevolking van de hoofdstad geëvacueerd moet worden als het niet gaat regenen. Dit is een praktisch onuitvoerbaar plan.

De regering vreest ook oproer. Critici stellen dat het bewind nalatig is door lange tijd niet te investeren in alternatieve bronnen.