Temperatuur begin van de week ver boven gemiddelde voor november

HOUTEN (ANP) - Het wordt deze week bijzonder zacht voor de tijd van het jaar. Weeronline meldt dat de temperatuur donderdag tot ongeveer 18 graden kan oplopen. Dat is twee keer zoveel als de gemiddelde temperatuur voor halverwege november, die rond de 9 graden ligt.

Maandag zijn er zonnige perioden en wordt het circa 11 graden, gevolgd door regen in de namiddag en avond. Dinsdag en woensdag verlopen overwegend droog, met woensdag maxima tussen de 14 en 16 graden.

Vanaf vrijdag begint het weer meer te lijken op wat gewoon is voor november. Er komt dan meer koude lucht naar Nederland waardoor de temperaturen dalen. De weerdienst kan nog niet inschatten hoe warm het wordt, maar verwacht wel dat in de nachten dan vorst mogelijk is.

Woensdag werd door het KNMI de warmste 5 november ooit gemeten. Toen werd in de middag een temperatuur van 18 graden gemeten in De Bilt.