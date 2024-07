Bedreiger burgemeester om asielhotel Tubbergen voor rechter

ALMELO (ANP) - Een 49-jarige oud-marechaussee staat in Almelo voor de politierechter omdat hij burgemeester Anko Postma van de gemeente Tubbergen zou hebben bedreigd. De dreigementen zouden te maken hebben met de komst van een asielzoekerscentrum in een hotel in Albergen, een dorp in de Overijsselse gemeente.

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) kocht het voormalige Landhotel 't Elshuys in augustus 2022 voor de opvang van zo'n 150 asielzoekers. Een deel van de inwoners van Albergen was hier fel tegen en probeerde het via de rechter tegen te houden. Ook werd het gebouw beschoten met een luchtbuks en werd op het terrein brand gesticht.

De verdachte zou een boegbeeld zijn van het verzet tegen de opvang van de asielzoekers in het hotel. Hij trad onder meer op als woordvoerder in de media. De man werd afgelopen maart thuis aangehouden. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van bedreiging en wapenbezit. Hij zou zowel de burgemeester als zijn gezin hebben bedreigd. De man zou een gps-tracker onder de auto van de burgemeester hebben geplaatst, waardoor hij diens locatie kon volgen.