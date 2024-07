Britse koning Charles leest troonrede met beleid Starmer voor

LONDEN (ANP) - Bijna twee weken na de verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk opent koning Charles het parlementaire jaar. Hij zal in Westminster the King's speech voorlezen, de troonrede met het beleid van de nieuwe premier Keir Starmer.

Starmer won met zijn Labourpartij een absolute meerderheid bij de verkiezingen en maakte daarmee een einde aan veertien jaar van Conservatieve regeringen. Hij beloofde "verandering" tijdens de campagne en daarom zijn Britse media erg benieuwd met welk beleid Starmer op de proppen komt.

De troonrede die Charles voorleest wordt geschreven door de regering. Labour heeft aangegeven dat de economische groei van het land centraal zal staan. Volgens de BBC worden er 35 wetsvoorstellen geïntroduceerd die ministers de komende maanden willen doorvoeren.

Starmer heeft bijvoorbeeld gezegd met een alternatief te komen om de migratie in het land terug te dringen. Een dag na zijn aantreden maakte hij een einde aan het omstreden Rwandaplan van de Conservatieven, waarbij asielzoekers zouden worden gedeporteerd naar dat Afrikaanse land. Starmer wil er op een andere manier voor zorgen dat er minder migranten naar het VK komen.

Andere belangrijke thema's die worden verwacht in de troonrede zijn volgens Britse media onder meer het bouwen van huizen, het opzetten van een nieuw nationaal energiebedrijf en het nationaliseren van de spoorwegen.

De troonrede van koning Charles duurt naar verwachting een minuut of tien. Daarna volgt een debat over het beleid, waarin oppositieleider Rishi Sunak voor het eerst zijn opvolger onder vuur kan nemen.