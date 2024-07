Beeld van Atlas van Paleis op de Dam in Amsterdam gehesen

AMSTERDAM (ANP) - In Amsterdam zijn maandag de hijswerkzaamheden begonnen om het beeld Atlas van het dak van het Koninklijk Paleis op de Dam te halen. De bronzen Atlas wordt van het dak gehaald voor groot onderhoud. Het zeven meter hoge beeld gaat in delen van het dak af, maandag wordt begonnen met de bol.

Het beeld komt uit 1663-1664 en zit aan de achterzijde van het Koninklijk Paleis. De figuur Atlas komt uit de Griekse mythologie. Hij moet als straf het hemelgewelf op zijn schouders dragen. Dat is de grote bol die op het beeld te zien is. Atlas is een van de bekendste beelden op het Paleis op de Dam.

Afgelopen maart werden ook de beelden Prudentia (Voorzichtigheid) en Vrede voor het eerst sinds de 17e eeuw van het paleisdak gehaald voor onderhoud. Het restaureren van de beelden maakt deel uit van groot onderhoud van het dak van het paleis. Onder meer de dakbedekking wordt vervangen en delen van de torenkoepel worden hersteld.

Sinds juni zijn de kunstwerken die normaal gesproken op het dak staan te bewonderen in een tentoonstelling in het paleis. Naast het beeld Prudentia zijn ook de koperen keizerskroon en 24 originele Hemony-klokken uit het carillon te zien. De tentoonstelling 'Hoog! Kijk omhoog. Een dak vol verhalen' loopt tot en met 22 september.