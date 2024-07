Investeerder Abu Dhabi neemt meerderheidsbelang in Bugaboo

AMSTERDAM (ANP) - Kinderwagenmerk Bugaboo komt in handen van Mubadala Capital, een staatsinvesteringsfonds van Abu Dhabi. De investeerder uit de Verenigde Arabische Emiraten neemt een meerderheidsbelang in het van oorsprong Nederlandse merk, meldt het in een verklaring samen met de vorige eigenaar, de Amerikaanse investeringsmaatschappij Bain Capital.

De partijen zeggen niet hoeveel geld met de deal is gemoeid. Bain Capital behoudt een minderheidsbelang in Bugaboo, dat vooral bekend is van populaire kinderwagens en andere baby- en kinderproducten.

De afgelopen vijf jaar is de omzet van Bugaboo bijna verdubbeld, aldus topman Adriaan Thierry. Onder de nieuwe eigenaar wil het bedrijf verder groeien.