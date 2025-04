Beeld van jong oorlogsslachtoffer uit Gaza is beste persfoto

AMSTERDAM (ANP) - De Palestijnse fotograaf Samar Ebu Elouf heeft dit jaar de prestigieuze World Press Photo gewonnen met een beeld dat zij maakte van een jonge jongen die ernstig gewond raakte tijdens het vluchten voor een Israëlische aanval in Gaza. De foto maakte zij voor The New York Times. De jongen, Mahmoud Ajjour, verloor beide armen.

"Dit is een stille foto die luid spreekt", aldus Joumana El Zein Khoury, directeur van World Press Photo. "Het vertelt het verhaal van één jongen, maar ook van een grotere oorlog die generaties lang impact zal hebben. Als ik naar ons archief kijk, in het 70e jaar van World Press Photo, word ik geconfronteerd met te veel beelden zoals deze."

Elouf werd zelf in december 2023 geëvacueerd uit Gaza. Zij woont nu in Doha, in hetzelfde appartementencomplex als de jongen die zij fotografeerde. Ajjour raakte vorig jaar zwaargewond.

De winnaar werd bekendgemaakt tijdens de persopening van de World Press-fototentoonstelling 2025 in De Nieuwe Kerk in Amsterdam.