Hooivork met punten omhoog begraven op mountainbikepad: meisje komt ten val

Iemand had om onduidelijke redenen zo'n hekel aan mountainbikers dat hij een hooivork had begraven op een mountainbikepad in België. Alleen de punten staken nog uit de grond. Een meisje van 7 kwam daardoor ten val.

Wie in het Belgische Moerzeke mountainbikers wil verwonden, is onduidelijk. De politie houdt verscherpt toezicht, zeker omdat het niet de eerste keer is dat zoiets gebeurt in de Vlaamse plaats. "De wijkagent zal in de regio een oogje in het zeil houden en onderzoek doen”, aldus de politie.

Enkele jaren geleden werden er spijkers in boomwortels geslagen waarvan de kop werd afgeknipt. De scherpe pinnen die overbleven zorgden ervoor dat fietsers een lekke band kregen.