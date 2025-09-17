Beelden metrostations rondom Maccabi-rellen toch teruggevonden

AMSTERDAM (ANP) - Het GVB heeft toch camerabeelden teruggevonden van metrostations in de tijd dat de rellen rondom de wedstrijd Ajax - Maccabi Tel Aviv plaatsvonden, in november vorig jaar. De politie had de beelden destijds opgevraagd, maar het GVB nam toen aan dat de beelden er niet meer waren.

In de periode van de gewelddadigheden waren de recorders namelijk vervangen omdat ze verouderd waren, legt het GVB uit. "Bij het vervangen en ontmantelen van de recorders werd aangenomen dat de beelden definitief verloren waren." Recent bleek dat er toch oude recorders in een beveiligde opslag lagen van de onderhoudsleverancier.

Het GVB heeft het beeldmateriaal overgedragen aan de politie. Het is volgens het vervoersbedrijf onduidelijk of de incidenten daadwerkelijk te zien zijn en of de beelden bruikbaar zijn.