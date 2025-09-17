Bondskanselier Merz voorziet wezenlijke veranderingen samenleving

BERLIJN (ANP/DPA) - Bondskanselier Friedrich Merz heeft in het parlement gezegd dat hij "wezenlijke veranderingen" in de samenleving voorziet. De beslissingen die voor ons liggen, gaan volgens de kanselier "niet om details, maar om zeer wezenlijke zaken". Merz sprak tijdens het algemene debat over zijn regeringsbegroting.

Het gaat volgens hem "om de toekomst van het land, hoe we leven, hoe we samenleven, hoe we werken, hoe we zaken doen en of onze waarden standhouden".

Merz zei dat "de vrijheid wordt bedreigd, mensen zich onveiliger voelen en dat het Duitse economische model onder druk is komen te staan door een nieuwe vorm van protectionisme dat zich tegen vrijhandel en open markten keert".

Volgens de christendemocratische bondskanselier hebben de partijen van de regeringscoalitie (CDU/CSU en SPD) de wil om met deze realiteit om te gaan en ervoor te zorgen dat de welvaart gehandhaafd blijft en er een nieuwe cohesie in de samenleving ontstaat.