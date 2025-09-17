ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Bondskanselier Merz voorziet wezenlijke veranderingen samenleving

Samenleving
door anp
woensdag, 17 september 2025 om 11:16
anp170925100 1
BERLIJN (ANP/DPA) - Bondskanselier Friedrich Merz heeft in het parlement gezegd dat hij "wezenlijke veranderingen" in de samenleving voorziet. De beslissingen die voor ons liggen, gaan volgens de kanselier "niet om details, maar om zeer wezenlijke zaken". Merz sprak tijdens het algemene debat over zijn regeringsbegroting.
Het gaat volgens hem "om de toekomst van het land, hoe we leven, hoe we samenleven, hoe we werken, hoe we zaken doen en of onze waarden standhouden".
Merz zei dat "de vrijheid wordt bedreigd, mensen zich onveiliger voelen en dat het Duitse economische model onder druk is komen te staan door een nieuwe vorm van protectionisme dat zich tegen vrijhandel en open markten keert".
Volgens de christendemocratische bondskanselier hebben de partijen van de regeringscoalitie (CDU/CSU en SPD) de wil om met deze realiteit om te gaan en ervoor te zorgen dat de welvaart gehandhaafd blijft en er een nieuwe cohesie in de samenleving ontstaat.
loading

POPULAIR NIEUWS

192510433_m

Dit dieet lijkt bij jongeren te werken tegen depressie: symptomen kelderen met 70 procent

gandr-collage (10)

Wat Alexia, Ariane en Amalia kunnen, kan jij ook: Hoe je je hoofd moet houden om perfect op de foto te komen

ANP-520486798

Nieuw eiland ontdekt nadat ijs op Alaska is gesmolten

anp160925237 1

Zangeres en actrice Joke Bruijs (73) overleden

181290627_m

Deze natuurlijke crème laat rimpels verdwijnen: tot 15 procent minder in vier weken

anp160925191 1

Dit betekent de Miljoenennota voor jouw portemonnee

Loading