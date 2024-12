Begrafenis Bouterse gepland voor '3 of 4 januari'

PARAMARIBO (ANP) - Het ligt in de planning om de uitvaart van de eerder deze week overleden oud-president van Suriname, Desi Bouterse, op 3 of 4 januari 2025 te houden. Volgens Ramon Abrahams, ondervoorzitter van de door Bouterse opgerichte NDP, hangt dat af van het besluit van het Surinaams Openbaar Ministerie over de vrijgave van het lichaam van de oud-legerleider. Dat melden Surinaamse media, waaronder Waterkant.

Abrahams hoopt dat het lichaam uiterlijk zondag is vrijgegeven, zodat de familie kan doorgaan met de planning van de begrafenis. "Je moet beginnen te plannen. Je kan dat niet pas doen wanneer het lijk vrijkomt", zei Abrahams.

Bouterse was sinds januari voortvluchtig om te ontkomen aan twintig jaar gevangenisstraf voor zijn aandeel in de Decembermoorden van 1982 waarbij vijftien tegenstanders van zijn militaire regime zijn omgekomen. Zijn lichaam is in beslag genomen door de politie.

Suriname gaat op 25 mei naar de stembus. De NDP had plannen om Bouterse bij verkiezingswinst gratie te verlenen.