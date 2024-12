Australiër Heta gooit na Kist tweede negendarter op WK

LONDEN (ANP/DPA) - Damon Heta heeft als tweede een negendarter gegooid op het lopende WK in Londen. De Australiër deed dat in zijn partij in de derde ronde tegen de Engelsman Luke Woodhouse. Heta verspeelde een voorsprong van 3-1 en verloor uiteindelijk met 4-3. Woodhouse plaatste zich daarmee als eerste voor de achtste finales.

De eerste negendarter op dit WK kwam op naam van Christian Kist. De Nederlander deed dat in zijn openingspartij tegen de Let Madars Razma. Kist verdiende daarmee, net als Heta nu, 60.000 pond, ruim 70.000 euro. Ook Kist wist ondanks zijn negendarter de partij niet te winnen.

Een negendarter is een uitzonderlijke prestatie in het darten waarbij een speler een leg van 501 punten wint met precies negen pijlen. Het is de snelste en perfecte manier om een leg uit te gooien.