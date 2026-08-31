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Begrotingsoverleg muurvast, kabinet vergadert pas in de avond

Samenleving
door anp
maandag, 31 augustus 2026 om 12:42
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DEN HAAG (ANP) - Het kabinet buigt zich pas op zijn vroegst maandagavond over de begroting voor volgend jaar. Het is de coalitiepartijen niet gelukt daar in de ochtend een akkoord over te bereiken. Het overleg zit volgens ingewijden nog muurvast. Daarom is de zogeheten begrotingsraad die aan het begin van de middag zou beginnen, verder opgeschoven naar 18.00 uur.
Het verdere uitstel heeft ook te maken met andere verplichtingen van minister van Defensie en VVD-vicepremier Dilan Yeşilgöz. Zij heeft maandagmiddag een gesprek met directe collega's van gesneuvelde militairen dat zij niet wil afzeggen. Het is "belangrijk" dat zij er als eerste vicepremier bij is als het kabinet een formeel besluit neemt over de inkomsten en uitgaven van volgend jaar, aldus een woordvoerder.
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