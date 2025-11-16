Beierse deelstaatpremier noemt AfD'ers 'hofnarren van Poetin'

MÜNCHEN (ANP/DPA) - Markus Söder, de premier van de Duitse deelstaat Beieren, heeft AfD'ers uitgemaakt voor "hofnarren van Poetin". Tijdens een bijeenkomst voor jonge Duitse conservatieven noemde Söder politici van de radicaalrechtse partij "slijmers, narren aan Poetins hof en dienaars van het Kremlin". De deelstaatpremier vervolgde zijn kritiek door te zeggen dat de AfD deels uit "vreemde mensen" bestaat, van wie sommigen vervolgd worden voor uiteenlopende zaken, zoals extremisme. "We hebben een totaal ander idee van vrijheid", aldus Söder.

Afgelopen week maakte de partij bekend een trip naar Moskou te hebben gepland, wat de AfD op felle kritiek kwam te staan in onder meer Beieren. Ook zou de AfD bezoekers ontvangen op de Russische ambassade in Berlijn, aldus Söder, die eraan toevoegde dat alleen christendemocratische partijen radicaalrechts uit de regering kunnen weren. Schröders CSU is een zusterpartij van de CDU van bondskanselier Friedrich Merz. Beiden sluiten samenwerking met de AfD uit.