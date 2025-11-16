ASML-topman maakt zich geen zorgen over Nexperia-conflict

AMSTERDAM (ANP) - Topman Christophe Fouquet van ASML maakt zich geen zorgen over het conflict tussen de Nederlandse overheid en China over de Nijmeegse chipmaker Nexperia. "We maken ons geen zorgen. Ik denk dat de zaak wel onder controle is", zei de topman van de chipmachinefabrikant uit Veldhoven zondag bij het programma Buitenhof.

"Er zijn gesprekken gaande. Dit herinnert ons aan de afhankelijkheid van landen van chips", aldus Fouquet. Hij verwees naar de coronapandemie, toen het aanbod van chips ook een grote kwestie werd. "Mensen hebben de neiging te vergeten dat er bij halfgeleiders sprake is van een groot ecosysteem, met veel onderlinge afhankelijkheid."

Fouquet benadrukte het belang van dialoog. "Wat hier belangrijk is, is dat je praat voordat je escaleert. En dat is deze keer misschien andersom gegaan", zei de ASML-baas over het ingrijpen van demissionair minister Vincent Karremans (Economische Zaken) bij Nexperia eind september.