VNO-NCW: aankondiging Trump 'stap in de goede richting'

DEN HAAG (ANP) - VNO-NCW is voorzichtig positief over de aankondiging van de Amerikaanse president Donald Trump om de invoering van bepaalde importheffingen met negentig dagen uit te stellen. "We wachten het officiële besluit van de Amerikaanse regering af, maar als de voorgenomen importheffingen van 20 procent op alle Europese producten worden gepauzeerd, zou dat een stap in de goede richting zijn", zegt de werkgeversorganisatie.

De organisatie wijst erop dat er dan nog steeds importheffingen van kracht zijn. "Het is belangrijk dat de EU en de Verenigde Staten tot een structurele oplossing komen", besluit VNO-NCW.