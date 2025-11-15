Bekend ski-oord Sölden zoekt 'rust' met alcoholverbod

SÖLDEN (ANP) - Het Oostenrijkse wintersportdorp Sölden voert per 1 december een alcoholverbod in het centrum in. De maatregel, die zich naast het centrum ook uitstrekt tot andere drukke plekken in het bekende après-skioord, moet "rust, veiligheid en kwaliteit van leven" brengen, zo staat te lezen in een verklaring op de website van de gemeente.

Het verbod zal gelden voor alcoholconsumptie en het bij zich dragen van drankflessen in de buitenlucht; in de horeca mag nog wel alcohol worden geschonken. Volgens de gemeente is het doel "niet om te straffen", maar het creëren van "bewustzijn en wederzijds respect".

Het verbod geldt vooralsnog tot medio april 2026 en wordt gehandhaafd op straffe van boetes. Wie toch op de verboden plekken alcohol drinkt, kan rekenen op een boete oplopend tot 2000 euro.

Vanwege de sneeuwzekerheid en reputatie als après-skidorp is Sölden ook onder Nederlanders een geliefde plek om te skiën.