Onderzoek: menselijk lichaam bestaat voor slechts 43% uit menselijke cellen

We denken vaak dat we ‘onszelf’ zijn, maar uit onderzoek van de University of California San Diego
blijkt dat minder dan de helft van de cellen in ons lichaam daadwerkelijk menselijk is. De rest bestaat uit biljoenen micro-organismen
– bacteriën, virussen en gisten – die samen het microbioom vormen. Deze verborgen gemeenschap beïnvloedt onze gezondheid, stemming en zelfs hoe we reageren op medicijnen.
Het microbioom
is meer dan een bijzaak. Het beschermt ons tegen ziekte, helpt bij vertering, beïnvloedt allergieën en auto-immuunziekten. Sommige onderzoekers stellen zelfs dat onze identiteit deels wordt gevormd door deze microben
. “Minder dan de helft van onze cellen is menselijk; de rest behoort tot het microbioom”, aldus onderzoekers aan UC San Diego.
Wat betekent dit voor onze gezondheid?
- Bescherming tegen ziekteverwekkers: Microben houden indringers buiten en helpen ons immuunsysteem.
- Spijsvertering: Dankzij het microbioom kunnen we vezels en bepaalde suikers afbreken die ons lichaam zelf niet kan verwerken.
- Invloed op medicijnen: De samenstelling van je microbioom kan bepalen hoe je reageert op medicatie.
Uit Nederlands onderzoek blijkt dat ons microbioom ongeveer even groot is als ons aantal lichaamscellen – een verhouding van ongeveer één op één. Sommige schattingen gaan zelfs uit van veel meer microbiële cellen dan menselijke cellen.
Een veranderende balans
Wat we eten, hoe vaak we antibiotica gebruiken of zelfs waar we wonen,
beïnvloedt de samenstelling van ons microbioom. Dagelijkse schommelingen tellen ook mee: volgens UCSD-onderzoek kan de samenstelling van het microbioom binnen enkele uren sterk veranderen.l
Hieronder een eenvoudige grafiek die de verhouding zichtbaar maakt:
|Type cel
|% van totaal
|Bron
|Menselijke cellen
|43%
|MSN/UC San Diego
|Microbioom
|57%
|Voedingscentrum