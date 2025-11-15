Onderzoek: menselijk lichaam bestaat voor slechts 43% uit menselijke cellen

Het microbioom is meer dan een bijzaak. Het beschermt ons tegen ziekte, helpt bij vertering, beïnvloedt allergieën en auto-immuunziekten. Sommige onderzoekers stellen zelfs dat onze identiteit deels wordt gevormd door deze microben . “Minder dan de helft van onze cellen is menselijk; de rest behoort tot het microbioom”, aldus onderzoekers aan UC San Diego.​

Wat betekent dit voor onze gezondheid?

Bescherming tegen ziekteverwekkers: Microben houden indringers buiten en helpen ons immuunsysteem.

Spijsvertering: Dankzij het microbioom kunnen we vezels en bepaalde suikers afbreken die ons lichaam zelf niet kan verwerken.

Invloed op medicijnen: De samenstelling van je microbioom kan bepalen hoe je reageert op medicatie.

Uit Nederlands onderzoek blijkt dat ons microbioom ongeveer even groot is als ons aantal lichaamscellen – een verhouding van ongeveer één op één. Sommige schattingen gaan zelfs uit van veel meer microbiële cellen dan menselijke cellen.​

Een veranderende balans

Hieronder een eenvoudige grafiek die de verhouding zichtbaar maakt: