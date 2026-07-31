Bekende bergbeklimmer Purja onder vermisten na lawine in Pakistan

ISLAMABAD (ANP/AFP) - De bekende bergbeklimmer Nirmal Purja is een van de tien mensen die vermist is geraakt na een lawine in het noorden van Pakistan, waar de groep deelnam aan een expeditie. Dat heeft de Alpine Club of Pakistan (ACP) bekendgemaakt. Er zijn vier lichamen gevonden, maar het is nog niet bekend of Purja een van hen is.

De vereniging liet eerder weten "zeer zorgwekkende berichten te hebben ontvangen over een lawine die donderdag rond het middaguur een groep klimmers op de Broad Peak trof". De Broad Peak, gelegen in het Karakoram-gebergte, is 8047 meter hoog.

De gevonden lichamen zijn nog niet geborgen. Volgens de lokale autoriteiten vindt het zoek- en reddingswerk plaats in een "afgelegen en moeilijk gebied". De ACP heeft de hoop nog niet opgegeven dat een aantal van de vermiste klimmers veilig wordt teruggevonden.

Documentaire

De door Purja geleide expeditie bestond uit tien klimmers, onder wie mensen uit Pakistan, Oman, China en de Verenigde Staten, aldus de verklaring. Sinds het incident is geen contact meer met de bergbeklimmers mogelijk geweest, aldus de vereniging.

De Nepalese bergbeklimmer schreef in 2019 geschiedenis door alle veertien bergtoppen ter wereld die hoger zijn dan 8000 meter te beklimmen in iets meer dan zes maanden tijd. Zijn prestatie werd vastgelegd in de succesvolle Netflix-documentaire 14 Peaks: Nothing Is Impossible.