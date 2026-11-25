UTRECHT (ANP) - Het lichaam van de overleden Mohammed, dat in Utrecht in een vriezer lag, is gevonden door een broertje. Dat zegt Nael Shani, een bekende van de familie die bevriend is met een oom van het slachtoffer.

Mohammed kampte volgens Shani met drugs- en drankproblemen, mogelijk ook met psychische klachten, en hij was in beeld bij hulpverlening. Maar er was nog geen oplossing in zicht voor de problemen van Mohammed. Hij kwam in 2021 als alleenstaande minderjarige asielzoeker vanuit Syrië naar Nederland. Zijn familie volgde in 2024.

Shani zegt dat de vader van Mohammed hem in de koude nacht niet binnenliet toen hij bij zijn ouderlijk huis aanklopte om hulp. Dat zou de vader hebben gedaan op uitdrukkelijk advies van het gemeentelijk Buurtteam Ondiep.

Uithuisplaatsing

Tegen de vader zou zijn gezegd dat de andere kinderen van het gezin uit huis zouden worden geplaatst als hij Mohammed binnen zou laten. De vader vertelde woensdag aan RTL Nieuws dat hij uit twee kwaden moest kiezen. Het Buurtteam wil niets zeggen over de zaak. Burgemeester Sharon Dijksma van Utrecht wil de uitkomst van het politie-onderzoek afwachten voordat ze reageert. Ze kondigde wel aan dat de gemeente zelf ook onderzoek zal doen.

Shani is er "voor 100 procent zeker" van dat Mohammed niet door een misdrijf om het leven is gekomen. "Het lijkt erop dat hij die bewuste koude nacht zelf, moe en misschien onder invloed van drank of drugs, in de vriezer is gekropen en daar niet meer uit kon komen."

Mohammed is zeker niet de enige Syrische jongeman in Nederland die met deze problematiek kampt, stelt Shani. "Er zijn zeker honderd alleenstaande Syrische jongens en jongemannen die met problemen kampen, zoals Mohammed."