Belangenclub Rover bezorgd om onverwachte uitbreiding NS-staking

AMERSFOORT (ANP) - Reizigersvereniging Rover is bezorgd om de aangekondigde uitbreiding van de NS-staking aankomende dinsdag. Directeur Freek Bos verwacht dat dit voor meer overlast zorgt. "Onverwachte uitbreidingen zullen de sympathie en steun verder doen afbrokkelen."

Volgens Bos ligt het draagvlak onder reizigers lager dan bij eerdere stakingen. "Wij zien nog steeds liever reizigersvriendelijke acties", zegt Bos. "En deze wisselvalligheid tussen de bonden zal steun onder reizigers niet doen toenemen."

Spoorvakbonden lieten eerder weten in regio West te gaan staken, waardoor in het overgrote deel van de provincies Zuid-Holland, Zeeland en een deel van West-Brabant geen treinen rijden. Zondag kondigde spoorvakbond VVMC aan ook in de Randstad te gaan staken, specifiek in de regio Noord-West. Dit deed de bond omdat de NS volgens VVMC geen stap dichterbij komt in het cao-conflict.