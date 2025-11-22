Belarus verleent gratie aan 31 Oekraïners

MINSK (ANP) - De Belarussische president Aleksandr Loekasjenko heeft gratie verleend aan 31 Oekraïners die in Belarus zijn veroordeeld voor strafbare feiten. Hun vrijlatingen maken deel uit van afspraken met de Amerikaanse president Donald Trump en vinden plaats op verzoek van Oekraïne, meldt staatspersbureau Belta.

"Deze beslissing, een gebaar van goede wil ingegeven door humanitaire principes, is bedoeld om de voorwaarden te scheppen voor het oplossen van het gewapende conflict in de naburige staat", aldus Loekasjenko's woordvoerder zaterdagochtend bij Belta. Ze voegde eraan toe dat de Oekraïners "op dit moment worden overgedragen aan de Oekraïense kant".

Rusland is een belangrijke bondgenoot van de regering in Minsk. Naast Rusland heeft ook Belarus internationale sancties opgelegd gekregen voor de oorlog in Oekraïne, onder meer omdat het heeft toegestaan dat Rusland Oekraïne vanuit Belarus aanviel.