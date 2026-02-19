ECONOMIE
Belarus: we kregen geen visa om bij vredesraadbijeenkomst te zijn

Samenleving
door anp
donderdag, 19 februari 2026 om 21:51
anp190226232 1
MINSK (ANP) - Belarus kreeg niet tijdig de benodigde visa om donderdag bij de bijeenkomst van Donald Trumps Vredesraad in Washington te zijn. Dat schrijft het ministerie van Buitenlandse Zaken van dat land op X. Onder meer de minister van dat departement, Maxim Ryzhenkov, zou aanwezig zijn.
In het bericht schrijft het ministerie dat de aanwezigheid van Belarus was aangekondigd en dat visa tijdig vooraf waren aangevraagd. "Desondanks werden de visa, ondanks de benodigde stappen van onze kant, niet uitgegeven", aldus het ministerie. "Dat roept de vraag op: over wat voor soort vrede en welke consistentie hebben we het, als zelfs zulke simpele formaliteiten voor deelname niet worden geregeld door de organisatoren?"
In Washington werd donderdag bekendgemaakt dat lidstaten van de zogenoemde Board of Peace al zeker 7 miljard dollar hebben toegezegd voor de toekomst van Gaza. De VS, zo maakte president en voorzitter Donald Trump bekend, leggen 10 miljard dollar in. Aan de raad nemen met name Trump-gezinde landen deel.
