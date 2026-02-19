ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

IJshockeysters VS verslaan Canada in olympische finale

Sport
door anp
donderdag, 19 februari 2026 om 22:04
anp190226233 1
MILAAN (ANP) - De Amerikaanse ijshockeysters hebben goud gewonnen op de Olympische Spelen van Milaan door in de finale na verlenging met 2-1 te winnen van Canada. Dat het zo lang spannend bleef was verrassend, omdat de VS in de groepsfase nog met 5-0 te sterk waren voor Canada. Het brons ging naar Zwitserland, dat eerder op de dag in de extra tijd Zweden versloeg.
De eerste doorbraak in de wedstrijd, waarin beide ploegen weinig uitgespeelde kansen wisten te creëren, kwam in de eerste minuut van de tweede periode. Kristin O'Neill zette de Canadezen, op dat moment in ondertal, op voorsprong. Twee minuten voor het eind van de wedstrijd maakten de VS gelijk via Hilary Knight. In de verlenging bracht een goal van Megan Keller de beslissing.
Door de overwinning zijn de Verenigde Staten nu drievoudig olympisch kampioen. De Canadese ijshockeysters wonnen het olympische toernooi vijf keer. Ook in het mannentoernooi is een finale tussen de grote rivalen uit Noord-Amerika nog mogelijk.
loading

POPULAIR NIEUWS

00094814172ad5cb751a2e9a2dfe36a1

Bergbeklimmer laat vriendin achter op de berg – ze bevriest dood, opgerold als een slapend kind.

244540346_m

Trump dreigt serieus een (atoom) oorlog te beginnen

ANP-468221915

Eerst het stopcontact of eerst je smartphone? Zo verniel je ongemerkt je batterij

266677744_m

De Russische economie bevindt zich in de dodenzone

64291665_m

Ozempic, kilo’s kwijt – maar ook je tanden? Amerikaanse tandarts slaat alarm

ANP-549621058

Jetten-I is er alleen voor de rijken, vrijheidsbijdrage treft verpleegkundige harder dan Kamerlid: ‘De pijn wordt oneerlijk verdeeld’

Loading