IJshockeysters VS verslaan Canada in olympische finale

MILAAN (ANP) - De Amerikaanse ijshockeysters hebben goud gewonnen op de Olympische Spelen van Milaan door in de finale na verlenging met 2-1 te winnen van Canada. Dat het zo lang spannend bleef was verrassend, omdat de VS in de groepsfase nog met 5-0 te sterk waren voor Canada. Het brons ging naar Zwitserland, dat eerder op de dag in de extra tijd Zweden versloeg.

De eerste doorbraak in de wedstrijd, waarin beide ploegen weinig uitgespeelde kansen wisten te creëren, kwam in de eerste minuut van de tweede periode. Kristin O'Neill zette de Canadezen, op dat moment in ondertal, op voorsprong. Twee minuten voor het eind van de wedstrijd maakten de VS gelijk via Hilary Knight. In de verlenging bracht een goal van Megan Keller de beslissing.

Door de overwinning zijn de Verenigde Staten nu drievoudig olympisch kampioen. De Canadese ijshockeysters wonnen het olympische toernooi vijf keer. Ook in het mannentoernooi is een finale tussen de grote rivalen uit Noord-Amerika nog mogelijk.