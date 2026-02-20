Belastingdienst blijft algoritmes gebruiken, belooft beterschap

DEN HAAG (ANP) - De Belastingdienst belooft algoritmes op een meer verantwoorde manier toe te passen, na hiervoor te zijn berispt met een Big Brother Award. Maar de organisatie kan volgens een woordvoerder niet zonder algoritmes om miljarden euro's aan belastinginkomsten te kunnen controleren. "Wij gebruiken algoritmes en zullen die blijven gebruiken."

Hij zegt dat de organisatie al bezig was om het gebruik van algoritmes door te lichten en te verantwoorden naar aanleiding van een kritisch onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens. Een algoritme is een door een computer uitgevoerd stappenplan.

Belangenorganisatie Bits of Freedom reikt de genoemde 'prijs' jaarlijks uit aan personen of organisaties die digitale rechten en het recht op privacy schenden. De politie heeft er dit jaar ook een ontvangen voor het online in de gaten houden en thuis opzoeken van activisten.