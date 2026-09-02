Beledigende appjes sturen was uitlaatklep voor Grapperhaus

DEN HAAG (ANP) - Beledigende appjes die oud-justitieminister Ferd Grapperhaus stuurde over medebewindspersonen en burgemeesters werkten voor hem als uitlaatklep. Tijdens een verhoor door de parlementaire enquêtecommissie corona zei de CDA'er dat zijn appberichten niet afleidden van de inhoud. Hij uitte zich onder meer laatdunkend over onderwijsminister Arie Slob en burgemeester Hubert Bruls (Nijmegen), die het Veiligheidsberaad leidde.

Over Slob schreef Grapperhaus dat hij "een soepjurk" en "een jankerd was". Burgemeester Paul Depla van Breda had volgens hem "geen ruggengraat" en Bruls kon wat hem betreft "de ziekte krijgen", aldus de berichten die Annelotte Lammers van de coronacommissie voorlas. Over een debat in de Eerste Kamer schreef Grapperhaus dat hij "diepe minachting" had voor "deze geriatrische beunhazerij". De oud-minister gniffelde een paar keer toen Lammers de berichten voorlas.

Tijdens een vergadering van het Veiligheidsberaad appte Grapperhaus over een burgemeester dat die "zeurt". "Als ik vind dat iemand zeurt, kan dat ook betekenen dat ik niet onder de indruk ben van wat ik hoor."

Afreageren

De berichten waren niet direct gericht aan de personen in kwestie, maar verstuurd naar anderen. "Het was af en toe het afreageren van frustraties over situaties die ontstonden." Grapperhaus zei dat hij na zulke berichten juist weer beter kon samenwerken met de mensen over wie hij had geappt. Wat hem betreft had het geen invloed op hoe hij de personen zag of behandelde. "Met alle mensen die u noemt, heb ik met af en toe kritische noten heel goed samengewerkt."

"Maar dit verdient natuurlijk niet de schoonheidsprijs", erkende Grapperhaus.