Brennan sprint naar derde ritzege in Vuelta

CARTAGENA (ANP) - Matthew Brennan heeft woensdag zijn derde ritzege geboekt in de Vuelta. De Brit van Visma - Lease a Bike was in de elfde etappe de beste in de massasprint. Bryan Coquard uit Frankrijk werd tweede, voor de Belg Jordi Meeus.

In het algemeen klassement gaat de Spanjaard Enric Mas nog altijd aan de leiding. Hij nam het rood over van Tadej Pogačar toen de wereldkampioen zaterdag de ronde moest verlaten na een val. Primož Roglič staat tweede op 1.18 minuut, voor Felix Gall (op 1.39). In het puntenklassement leidt Wout van Aert. De bergtrui hangt om de schouders van Santiago Buitrago.

In de overwegend vlakke etappe over 153,8 kilometer van Cartagena naar Lorac kreeg de ontsnapping nooit veel ruimte. Visma - Lease a Bike en Cofidis, de ploegen die samen al goed waren voor drie ritzeges, hielden het gat de hele dag klein op de winderige vlaktes in het zuidoosten van Spanje. Even vormden zich onderweg waaiers, maar het peloton kwam weer bij elkaar.

Haarspeldbocht

De sprint werd gekenmerkt door een haarspeldbocht op 350 meter van de eindstreep. Van Aert leidde voor zijn ploeggenoot Brennan bij het uitkomen van de bocht. Achter de ritwinnaar sprintte Van Aert zelf naar de vijfde plaats. Coquard, die eerder deze Vuelta zijn eerste ritzege in een grote ronde boekte, zat in het wiel van Brennan maar kon er niet uitkomen.

Mads Pedersen, de Deense winnaar van het puntenklassement in de Tour de France, ging woensdag wegens ziekte niet meer van start.

De Vuelta gaat donderdag verder met een bergetappe naar Calar Alto, aankomst bergop.