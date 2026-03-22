België herdenkt terreuraanslagen van 10 jaar geleden

door anp
zondag, 22 maart 2026 om 13:53
BRUSSEL (ANP) - In België is stilgestaan bij de terroristische aanslagen van tien jaar geleden. In de Brusselse metro en op de luchthaven Zaventem gingen toen bommen af, waardoor 35 mensen om het leven kwamen. Honderden mensen raakten gewond.
Op beide plekken van de aanslagen zijn minuten stilte gehouden met mensen die destijds aanwezig waren en nabestaanden. Ook de Belgische koning Filip en premier Bart De Wever woonden de ceremonies bij. Zij legden bloemen bij monumenten voor de slachtoffers.
De Wever dankte in zijn toespraak de hulpverleners die tien jaar geleden de gewonden hebben behandeld en prees de eenheid in het land in de nasleep van de aanslagen. De koning zei dat de aanslagplegers hebben "gefaald" om het land te verdelen. Volgens Filip "dachten de terroristen dat ze ons land blijvende angst konden inboezemen, onze samenleving konden verdelen en onze waarden konden ondermijnen", maar is het hen niet gelukt "ons uit elkaar te drijven".
