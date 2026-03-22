Filipijnen staan vervuilendere brandstof toe om energiecrisis

MANILLA (ANP/RTR) - De Filipijnen hebben tijdelijk het gebruik van goedkopere, maar vervuilendere brandstof toegestaan om de brandstofvoorziening te waarborgen te midden van de huidige energiecrisis. Net als andere Aziatische landen zoekt het land naar manieren om te gaan met de gevolgen van de oorlog in het Midden-Oosten. Deze maatregel laat zien dat de noodzaak om brandstofvoorziening op peil te houden soms haaks staat op bestaande milieuregels.

Het Filipijnse energieministerie meldde dat voertuigen van modeljaar 2015 en eerder, traditionele jeepneys (een lokale vorm van openbaar vervoer) en onder meer energiecentrales voorlopig zogenoemde Euro 2-aardolieproducten mogen gebruiken. Manilla schakelde in 2016 al over op schonere Euro 4-brandstoffen. Vorige week gingen echter duizenden jeepney-chauffeurs in het hele land de straat op om te protesteren tegen een meer dan verdubbeling van de lokale dieselprijzen nadat de wereldwijde olieprijzen fors waren gestegen.