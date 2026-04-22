België koopt vijftien 'luchtafweertanks' voor Oekraïne

door anp
woensdag, 22 april 2026 om 13:10
BRUSSEL (ANP) - België koopt vijftien rijdende luchtverdedigingskanonnen voor Oekraïne, schrijft de Belgische krant L'Echo. Met de oude zogeheten Gepards zou Oekraïne Russische drones uit de lucht kunnen schieten.
België koopt het gepantserde luchtafweergeschut voor de korte afstand terug van defensiebedrijf OIP, hoorde L'Echo van bronnen op het ministerie van Defensie. In de jaren nul waren de Gepards afgestoten. Toen Rusland ruim vier jaar geleden de frontale aanval op Oekraïne opende, rees al gauw het plan om de afgedankte artillerie aan Oekraïne te schenken. Maar de nieuwe eigenaar vroeg te veel en ze verkeerden in slechte staat, hield Defensie lang vol.
Andere bondgenoten schonken Oekraïne eerder al tientallen Gepards of Cheetahs, die in Nederland ook wel 'pruttels' werden genoemd naar hun afkorting PRTL.
