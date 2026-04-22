ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Waarde bitcoin op hoogste stand in elf weken

Economie
door anp
woensdag, 22 april 2026 om 13:11
anp220426119 1
NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - De waarde van bitcoin wordt nauwelijks geraakt door de oorlog in het Midden-Oosten. Waar de traditioneel veilige belegging van goud bijvoorbeeld fors in waarde zakte sinds eind februari, steeg de koers van de bitcoin flink in dezelfde periode.
De waarde van bitcoin steeg woensdag kortstondig naar 78.400 dollar, het hoogste niveau in elf weken. Die waardestijging van de cryptomunt kwam kort nadat president Donald Trump had aangekondigd het staakt-het-vuren met Iran eenzijdig te verlengen.
Daarmee is de stand van bitcoin grofweg 15 procent hoger dan bij het begin van de oorlog op 28 februari, toen Israël en de VS Iran aanvielen. In diezelfde periode daalde de goudprijs met ongeveer 10 procent.
De bitcoin is overigens ver van de piek van afgelopen oktober. De waarde was toen ongeveer 126.000 dollar.
loading

