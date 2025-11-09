Hamas kondigt teruggave lichaam Israëlische militair aan

CAÏRO (ANP/RTR) - De gewapende tak van Hamas heeft aangekondigd Israël een militair terug te geven die is gedood in 2014. Het lichaam van Hadar Goldin zou zijn gevonden in een tunnel in Rafah, in het zuiden van de Gazastrook.

De overdracht van het lichaam moet zondagmiddag plaatsvinden. Daarna komt er naar verwachting onderzoek om te kijken of het inderdaad gaat om de stoffelijke resten van de militair.

Israël en Hamas zijn als onderdeel van een Amerikaans vredesinitiatief overeengekomen dat lichamen worden geruild. Ook heeft Hamas alle nog levende gijzelaars vrijgelaten die het vasthield.

De destijds 23-jarige Goldin maakte in 2014 deel uit van een eenheid die Hamas-tunnels moest ontmantelen. Hij zou tijdens een wapenstilstand zijn aangevallen. Israël heeft hem op de lijst gezet van overleden gijzelaars waarvan het de lichamen terug wil.