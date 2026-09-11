België moet overvolle gevangenissen aanpakken, boete dreigt

GENT (ANP/BELGA) - De Belgische staat moet nu echt iets doen aan de structureel overvolle gevangenissen. Dat heeft de rechtbank in Gent beslist. Als dat niet binnen een half jaar gebeurt, wordt een dwangsom opgelegd van 500 euro per dag per gedetineerde, met een maximum van 45 miljoen euro.

België kampt, net als Nederland, met volle gevangenissen. De situatie in de Belgische gevangenissen is echter veel slechter dan die in Nederland. Sommige gevangenen moeten vanwege ruimtegebrek op een matras op de grond slapen.

Twee jaar geleden riep de Raad van Europa België al op dringend actie te ondernemen tegen structurele overbevolking van gevangenissen en de slechte omstandigheden erin.

België is in het verleden door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens veroordeeld voor de onmenselijke en vernederende behandeling van gedetineerden.