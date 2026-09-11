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Verdachte (60) doodsteken 21-jarige: het was zelfverdediging

Samenleving
door anp
vrijdag, 11 september 2026 om 10:15
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ROTTERDAM (ANP) - De 60-jarige Edgar L., verdacht van het doodsteken van de 21-jarige Kalilu in een woning aan de Nijhoffstraat in Zwijndrecht, zegt dat hij uit zelfverdediging heeft gehandeld. Dat bleek vrijdag tijdens de eerste inleidende zitting in de strafzaak tegen de man bij de rechtbank in Rotterdam.
De steekpartij voltrok zich op 2 juni 's nachts in de woning waar het slachtoffer met zijn moeder woonde. L. had een relatie met de vrouw gehad. Aan het geweld zou een ruzie vooraf zijn gegaan; het is vooralsnog onduidelijk waar deze over ging. De moeder was ten tijde van het geweld in de woning aanwezig. Zij wordt in het onderzoek als getuige gehoord.
Volgens de familie van het slachtoffer is de lezing van de verdachte over de gebeurtenissen "grote onzin", zegt een woordvoerder van Namens de familie. "Kalilu had meerdere steekwonden en de verdachte, die van top tot teen is onderzocht, geen schrammetje." In de rechtszaal waren vrijdag meerdere familieleden aanwezig.
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