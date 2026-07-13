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België roept Belgen op zich te registreren om bosbranden

Samenleving
door anp
maandag, 13 juli 2026 om 11:34
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BRUSSEL (ANP) - Het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken roept Belgen op zich voor vertrek naar het buitenland online bij het ministerie te registreren. Aanleiding voor de oproep zijn de bosbranden in verschillende regio's in Europa, waaronder Spanje.
Het ministerie kan reizigers dan sneller informeren bij een noodsituatie, een natuurramp of een plotselinge verslechtering van de veiligheidssituatie op hun bestemming. Die oproep heeft het ministerie maandag gedaan.
Bij een bosbrand wordt reizigers op het hart gedrukt de situatie "nauwgezet op te volgen en de instructies van de lokale autoriteiten strikt na te leven", meldt het departement in een persbericht. Het gaat daarbij onder meer om evacuatiebevelen en beperkingen van toegang tot bepaalde gebieden.
Bij een natuurbrand in de buurt van de Spaanse stad Almería vorige week zijn mogelijk drie Belgen om het leven gekomen, meldt de Vlaamse omroep VRT op gezag van Buitenlandse Zaken.
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