WEVELGEM (ANP) - Quick-Step stopt na 24 jaar als naamsponsor in het wielrennen. De wielerploeg die nu nog Soudal Quick-Step heet, gaat vanaf 2027 verder als Soudal Safety Jogger. Dat heeft de Belgische formatie maandag bekendgemaakt. Het vloerenbedrijf blijft wel nog zichtbaar op het nieuwe shirt.

Quick-Step was sinds de oprichting in 2003 een van de naamgevers van de wielerploeg, die jarenlang een van de succesvolste ter wereld was. Toprenners als Tom Boonen, Niki Terpstra, Mark Cavendish en Julian Alaphilippe kwamen uit voor de ploeg, die lange tijd werd geleid door de Belg Patrick Lefevere.

De ploeg is met name succesvol geweest in de eendagskoersen en het sprinten. In totaal werden 22 zogeheten 'monumenten' gewonnen en won de ploeg tien keer de puntentrui in een grote ronde.

Op dit moment rijden de Nederlanders Dylan van Baarle, Pascal Eenkhoorn en Pepijn Reinderink voor de ploeg. Van Baarle en Eenkhoorn maken deel uit van de Tourploeg van Soudal Quick-Step. In de Tour de France won de ploeg al twee etappes met de Belgische sprinter Tim Merlier.