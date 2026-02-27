ECONOMIE
België schaft anonieme spermadonatie af

Samenleving
door anp
vrijdag, 27 februari 2026 om 13:58
BRUSSEL (ANP/BELGA) - België schaft de verplichte anonimiteit van spermadonoren af. Dat is vrijdag in de ministerraad in dat land besloten, aldus minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke en zijn ambtgenoot op Justitie Annelies Verlinden. Met de afschaffing wordt het voor donorkinderen makkelijker informatie over hun donorouder op te vragen, ook als die wenst anoniem te blijven.
Kinderen boven de twaalf jaar kunnen onder meer de haarkleur of lengte van de donor opvragen, maar vanaf zestien jaar kan het gaan om gegevens die terug te leiden zijn tot personen, zoals naam, geboortedatum en nationaliteit.
De regeling geldt voor zowel binnen- als buitenlandse donoren. Wie in het verleden sperma doneerde, kan ervoor kiezen uit de anonimiteit te stappen, maar is daartoe niet verplicht.
Na een overgangsperiode van zes maanden mogen bevruchtingscentra niet langer gebruikmaken van 'anoniem' sperma. De regeling is onder meer bedoeld om misbruik bij klinieken tegen te gaan.
