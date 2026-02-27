ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Zelensky nodigt Slowaakse Fico uit in Kyiv voor energie-overleg

Samenleving
door anp
vrijdag, 27 februari 2026 om 13:57
anp270226102 1
KYIV (ANP) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft vrijdag met de Slowaakse premier Robert Fico gebeld over hun ruzie over energieleveringen. Zelensky's kantoor meldt op X dat hij Fico heeft uitgenodigd om naar Oekraïne te komen, zodat ze het uit kunnen praten.
Slowakije is, net als Hongarije, boos dat er al een maand geen olie meer stroomt door de Droezjba-lijn. Die pijpleiding vervoert normaal gesproken Russische olie naar die landen, maar de pijpleiding raakte volgens Kyiv beschadigd bij een Russische aanval.
Oekraïne zegt de schade zo snel mogelijk te herstellen, maar Hongarije en Slowakije beschuldigen het buurland er juist van de reparaties te vertragen. Oekraïne wil al langer dat Europese landen stoppen met het importeren van Russische energie en Boedapest en Bratislava vermoeden dat Kyiv daarom expres de Droezjba-lijn saboteert.
Zelensky ontkent dat. Fico en zijn Hongaarse ambtgenoot Viktor Orbán hebben opgeroepen tot een Europees onderzoek naar de schade.
loading

POPULAIR NIEUWS

77469462 l normal none

Hoe gezond is sla?

gandr-collage

Plastisch chirurg legt uit hoe je kan zien wat iemand allemaal heeft laten verbouwen

ANP-514317328

Van soapheld tot sjoemelaar: gevallen GTST-acteur Jimmy Geduld opnieuw voor de rechter

255038591_m

De 10 domste wachtwoorden van Nederland

ANP-551706611

5 veelgebruikte medicijnen met verborgen risico's

Scherm­afbeelding 2026-02-27 om 06.31.08

Sta jij er bij? Eerste gelekte gegevens Odido te doorzoeken op website

Loading