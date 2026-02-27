Zelensky nodigt Slowaakse Fico uit in Kyiv voor energie-overleg

KYIV (ANP) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft vrijdag met de Slowaakse premier Robert Fico gebeld over hun ruzie over energieleveringen. Zelensky's kantoor meldt op X dat hij Fico heeft uitgenodigd om naar Oekraïne te komen, zodat ze het uit kunnen praten.

Slowakije is, net als Hongarije, boos dat er al een maand geen olie meer stroomt door de Droezjba-lijn. Die pijpleiding vervoert normaal gesproken Russische olie naar die landen, maar de pijpleiding raakte volgens Kyiv beschadigd bij een Russische aanval.

Oekraïne zegt de schade zo snel mogelijk te herstellen, maar Hongarije en Slowakije beschuldigen het buurland er juist van de reparaties te vertragen. Oekraïne wil al langer dat Europese landen stoppen met het importeren van Russische energie en Boedapest en Bratislava vermoeden dat Kyiv daarom expres de Droezjba-lijn saboteert.

Zelensky ontkent dat. Fico en zijn Hongaarse ambtgenoot Viktor Orbán hebben opgeroepen tot een Europees onderzoek naar de schade.