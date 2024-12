België trekt rijbewijs sneller in bij gsm-gebruik achter stuur

BRUSSEL (ANP) - Bestuurders die in België worden betrapt op het gebruik van een mobiele telefoon lopen vanaf vrijdag het risico dat hun rijbewijs meteen wordt ingetrokken, voor vijftien dagen. Die straf gaat ook gelden bij het gebruik van smartwatches en tablets achter het stuur. Dat heeft het parket Oost-Vlaanderen bekendgemaakt.

De onmiddellijke intrekking van het rijbewijs was tot nu toe beperkt tot bestuurders die al eerder de fout waren ingegaan en professionele bestuurders.

Volgens het onafhankelijke kennisinstituut Vias is bij 8 procent van de dodelijke ongevallen in België het gebruik van een mobiele telefoon in het spel. Dat leidt tot ongeveer vijftig doden per jaar. Ook raken er jaarlijks zo'n 4500 mensen gewond bij een ongeval waarbij mobiel telefoongebruik een rol speelde.