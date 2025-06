Belgisch koningspaar door kapot vliegtuig langer vast in Chili

ANTOFAGASTA (ANP) - Het kan mogelijk tot maandag duren voordat de Belgische koning Filip en koningin Mathilde weer terug zijn in België. Het koningspaar zit al sinds donderdag vast in Chili, nadat het vliegtuig waarmee zij terug zouden vliegen technische problemen had opgelopen.

Volgens persbureau Belga zijn twee banden van het landingsgestel beschadigd en was er maar één reservewiel beschikbaar in Antofagasta. Er moet een nieuwe band worden overgevlogen vanuit de Chileense hoofdstad Santiago, of uit Europa. In het eerste geval zijn Filip, Mathilde en de rest van de delegatie zondagochtend al terug, en in het andere geval pas op maandagmiddag. Een ander vliegtuig nemen zou niet mogelijk zijn, omdat het toeristisch hoogseizoen is.

De heenreis werd door technische problemen ook al met 24 uur uitgesteld waardoor het staatsbezoek werd ingekort.