Belgisch koningspaar noemt paus Franciscus een 'groot man'

BRUSSEL (ANP) - Het Belgische koningspaar staat op X stil bij het overlijden van paus Franciscus. Volgens koning Filip en koningin Mathilde was de paus een "groot man". "Met groot verdriet hebben wij kennisgenomen van het overlijden van Paus Franciscus", aldus het koningspaar. "Hij stond dicht bij de meest nederigen en was begaan met de problemen in de wereld."

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima lieten eerder weten "diep getroffen" te zijn door de dood van de 88-jarige paus maandagochtend. "Met warmte herinneren wij ons de persoonlijke ontmoetingen met hem", aldus het paar.