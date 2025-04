Erdogan prijst paus om omgang met andere geloven

ANKARA (ANP/AFP) - De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft maandag waardering uitgesproken voor de overleden paus. "Een gerespecteerd staatsman, paus Franciscus was een geestelijk leider die veel waarde hechtte aan de dialoog tussen verschillende geloofsgroepen", schreef Erdogan op berichtendienst X.

Erdogan omschreef Franciscus als iemand die "initiatief nam bij humanitaire tragedies, in het bijzonder de Palestijnse kwestie". De paus sprak zich vlak voor zijn dood nog uit over de situatie in de Gazastrook. Hij veroordeelde de slechte humanitaire situatie in het gebied en riep op tot een bestand. Franciscus noemde het daarnaast ook zorgelijk dat het antisemitisme in de wereld lijkt toe te nemen.