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Belgisch OM eist 27 jaar tegen man die carnavalsvierders doodreed

Samenleving
door anp
dinsdag, 16 juni 2026 om 10:28
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BERGEN (ANP/BELGA) - Het Belgische Openbaar Ministerie heeft een gevangenisstraf van 27 jaar geëist voor Paolo Falzone, die hoofdverdachte is in het proces rond het carnavalsdrama van Strépy-Bracquegnies. In 2022 reed hij onder invloed met hoge snelheid een groep carnavalsvierders aan. Hierbij vielen zeven doden en tientallen gewonden.
Falzone werd afgelopen vrijdag schuldig bevonden aan zevenvoudige doodslag en tachtig pogingen tot doodslag. Antonino Falzone, die geen familie is van de bestuurder, reed als passagier mee in de auto. Hij werd schuldig bevonden aan het niet verlenen van hulp aan mensen in nood. Tegen hem is een gevangenisstraf van twee jaar geëist.
Woensdag maakt de rechtbank bekend welke straf de twee krijgen.
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