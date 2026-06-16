Onbekend nummer? Met deze slimme trucs weet je binnen seconden wie er belt

Je telefoon gaat. Onbekend mobiel nummer. Opnemen of negeren?

Vrijwel iedereen kent het dilemma. Misschien is het een collega met een nieuw nummer, iemand uit een grote WhatsApp-groep of juist een partij waar je helemaal niet op zit te wachten. En hoewel je geen belangrijke oproep wilt missen, voelt zomaar opnemen ook niet altijd prettig.

Goed nieuws: in veel gevallen kun je tegenwoordig eerst uitzoeken wie er belt; zonder direct op te nemen.

De WhatsApp-check

Dit is de snelste methode. Omdat bijna iedereen WhatsApp gebruikt, hangt er vaak al een naam, profielfoto of status aan een mobiel nummer.

De aanpak is simpel: sla het onbekende nummer tijdelijk op in je contacten (bijvoorbeeld als ‘Onbekend nummer’), open WhatsApp en start een nieuwe chat. Zoek vervolgens naar het opgeslagen contact.

Grote kans dat je direct meer ziet dan je vooraf verwachtte: een profielfoto, een volledige naam of extra profielinformatie. Klaar? Dan verwijder je het contact gewoon weer.

De Tikkie-check

Wil je nog iets gerichter zoeken? Dan is er een minder bekende route via Tikkie.

Sla het nummer op, open de app en kies voor geld vragen. Selecteer het contact en vul een willekeurig bedrag in. Nog vóór je daadwerkelijk iets verstuurt, verschijnt bovenin vaak de gekoppelde naam.

Zoals beschreven: "Geld vragen aan [Voornaam Achternaam]".

Je maakt het verzoek niet af, maar sluit de app weer. De ander krijgt daar niets van mee.

Google, maar dan op de juiste manier

Veel mensen zoeken een telefoonnummer op via Google, maar doen dat niet op de juiste manier.

De truc: zet het nummer altijd tussen aanhalingstekens. Dus niet: 0612345678; maar: "0612345678"

Zo zoekt Google exact op die reeks cijfers. Staat het nummer ergens geregistreerd bij een bedrijf, online profiel of meldpunt voor ongewenste oproepen, dan zie je dat vaak direct terug.

Bonus: anoniem terugbellen

Blijf je twijfelen? Dan kun je ook anoniem terugbellen.

Toets #31# in en daarna het telefoonnummer (bijvoorbeeld: #31#0612345678). Je eigen nummer wordt dan niet meegestuurd.

Handig voor wie eerst wil weten wie er opneemt; zonder zelf meteen zichtbaar te zijn.