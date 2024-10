Belgisch OM kreeg "geruststellende informatie" over baby Santiago

BERGEN (ANP/BELGA) - Het Openbaar Ministerie (OM) van Bergen in België heeft "geruststellende informatie" gekregen over de gezondheidstoestand van baby Santiago. Dat zei aanklager Vincent Macq tijdens een persconferentie zaterdagochtend. De te vroeg geboren Santiago werd maandagavond door zijn ouders meegenomen uit een ziekenhuis in Parijs en vrijdagavond aangetroffen in een hotelkamer in Amsterdam.

Woensdag werd in Charleroi in België de auto van de ouders teruggevonden. In de auto lag een simkaart die naar Nederland leidde, zei Macq op de persconferentie. Macq legde uit hoe de politie via telefonieonderzoek de baby vrijdagavond rond 19.00 uur kon terugvinden in Hotel Neutraal in Amsterdam. Het kind was in een deken gewikkeld en maakt het goed.

Behalve Santiago en zijn ouders waren in het hotel volgens de Vlaamse openbare omroep VRT ook de grootmoeder van het kind en twee andere kinderen: een meisje van drie jaar en een jongen van tien jaar. Het meisje zou de zus zijn van Santiago.

De aanklager benadrukte de goede samenwerking tussen de Belgische, Franse en Nederlandse autoriteiten. Volgens Macq eindigt het onderzoek van het Belgische OM hier en gaat het in Frankrijk en Nederland verder, de landen waar Santiago werd meegenomen en gevonden.

De baby werd geboren op 6 oktober en lag sindsdien in een ziekenhuis in Parijs.