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Belgisch parlement keurt omstreden wet goed na lang debat

Samenleving
door anp
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BRUSSEL (ANP) - Het Belgische parlement heeft een omstreden wet goedgekeurd na een fel debat dat de hele nacht heeft geduurd. De wet maakt het mogelijk woningen binnen te gaan van mensen zonder verblijfsrecht en hen te arresteren.
Er gelden heel wat voorwaarden, meldt VRT Nieuws. Het gaat alleen om mensen die een gevaar voor de openbare orde of de nationale veiligheid vormen. Ook mag iemand alleen worden aangehouden als er al besloten is dat die niet in België mag blijven en deze persoon hier geen gehoor aan geeft. Een rechter moet daarnaast altijd toestemming geven voordat een woning mag worden betreden.
Linkse oppositieleden noemen de wet een schending van mensenrechten en trekken de vergelijking met de omstreden immigratiedienst ICE in de Verenigde Staten. Er zijn ook bezwaren van advocaten, onderzoeksrechters en de politie. Zij vinden het bijvoorbeeld onduidelijk wat een "gevaar voor openbare orde of veiligheid" precies inhoudt.
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