Belgische coalitie ruziet over NAVO-norm

door anp
vrijdag, 15 mei 2026 om 17:00
BRUSSEL (ANP) - De Belgische regeringscoalitie touwtrekt opnieuw over de NAVO-afspraak om meer uit te geven aan defensie. Twee regeringspartijen willen meer tijd nemen om zo harde bezuinigingen elders te voorkomen. Defensieminister Theo Francken is bang dat België opnieuw "de grootste freerider van de NAVO" wordt.
De Belgische regering begint komende week aan moeilijke begrotingsonderhandelingen. Zij is naarstig op zoek naar geld om het te hoge begrotingstekort te dempen. De grootste partij, de N-VA van Francken en premier Bart De Wever, wil onder meer besparen op de zorg. Maar de Vlaamse christendemocraten en sociaaldemocraten wijzen naar Defensie, dat er juist miljarden bij krijgt. Ze willen beloofde defensiebudgetverhogingen uitstellen en zelfs tijdelijk minder uitgeven dan de óúde NAVO-afspraak van 2 procent van het bruto binnenlands product.
Francken betreurt dat "bepaalde poppetjes weer aan het dansen" zijn. De regering heeft de 2 procent meermaals goedgekeurd, zegt hij.
